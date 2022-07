SPECTACLE-CONCERT AU PROFIT DE L’ASSOCIATION VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE Sablé-sur-Sarthe Sablé-sur-Sarthe Catégories d’évènement: Sablé-sur-Sarthe

Sarthe

SPECTACLE-CONCERT AU PROFIT DE L’ASSOCIATION VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE Sablé-sur-Sarthe, 1 octobre 2022, Sablé-sur-Sarthe. SPECTACLE-CONCERT AU PROFIT DE L’ASSOCIATION VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE

16 Rue Saint-Denis Sablé-sur-Sarthe Sarthe

2022-10-01 20:30:00 – 2022-10-01 Sablé-sur-Sarthe

Sarthe Sablé-sur-Sarthe 15 EUR Erick Baert (the Voice Performer), Pierre Porte (compositeur). Compagnie Sablé Danse Mania ANKAA.

Réservations Office de Tourisme Vallée de la Sarthe. 15 €, gratuit moins de 12 ans. Spectacle – concert piano, chant et danse. info@valleedelasarthe.fr +33 2 43 95 00 60 Erick Baert (the Voice Performer), Pierre Porte (compositeur). Compagnie Sablé Danse Mania ANKAA.

Réservations Office de Tourisme Vallée de la Sarthe. 15 €, gratuit moins de 12 ans. Sablé-sur-Sarthe

