Meuse Belleville-sur-Meuse SPECTACLE DE PRÉVENTION| JEUNE PUBLIC Proposé en partenariat avec l’association Prévention MAIF Grande Salle – 17h30 Tout public dès 8 ans Nous vous souhaitons un excellent voyage au pays des mots. Avec cette histoire qui se déroule sous nos yeux, c’est tout une palette d’émotions qui nous traverse, permettant d’inscrire de façon efficace et durable le message de prévention qui nous est dévoilé. Ouvrons les portes de notre imaginaire avec Perroquet, Prudence et Hasard ! +33 3 29 84 43 47 https://www.contrecourantmjc.fr/ © Cie Le Théâtre des Dunes

