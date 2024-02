SPECTACLE COMPAGNIE DERACINEMOA Place Robert Schuman Meisenthal, vendredi 22 mars 2024.

SPECTACLE COMPAGNIE DERACINEMOA Place Robert Schuman Meisenthal Moselle

Vendredi

Fuyons !

Au cœur des Alpes, comme un point de clôture d’un exercice fiscal, s’étend un territoire fascinant.

Bardé de chiffres et tapie d’herbe grasse, enchantée de nombres et de livrets A, cette principauté surprenante vous offre l’un des meilleurs taux du marché.

Trucs et astuces, arnaque, boite à idée, trousse à outils, gilets doré ou parachute de sauvetage, Ruth Mutschlechner et Jean-Marc Michel sont là pour vous conseiller.

Après le parcours spectacle Liechtenstein, voici Liechtenstein, La Plénière un colloque parfait pour vous aider à choisir votre paradis fiscal. Fortement déductible, absurde, drôle et résolument engagé !Tout public

0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-22 18:00:00

fin : 2024-03-22 23:59:00

Place Robert Schuman La Halle Verrière

Meisenthal 57960 Moselle Grand Est cadhame@halle-verriere.fr

L’événement SPECTACLE COMPAGNIE DERACINEMOA Meisenthal a été mis à jour le 2024-02-14 par OT DU PAYS DE BITCHE