[spectacle] Comment commencer • GRAND MAGASIN La Maison des métallos, 9 février 2023, Paris.

Du jeudi 16 février 2023 au samedi 18 février 2023 :

jeudi, vendredi, samedi

de 20h00 à 21h15

Du jeudi 09 février 2023 au samedi 11 février 2023 :

jeudi, vendredi, samedi

de 20h00 à 21h15

. payant

tarifs libres 10, 15 ou 20€

Comment commencer, par où et par quoi ? C’est une question existentielle et universelle qui touche tous les sujets de notre vie, de notre plus élémentaire quotidien au plus essentiel de notre condition d’humain. Grand Magasin recense nos débuts pour nous donner envie à notre tour de faire nos premiers pas.

Chacun d’entre nous sait qu’il y a un début à tout, au point qu’on a vite fait de ne plus en faire un sujet pour passer trop vite à la suite et se condamner à d’éternels re- commencements. Heureusement, il y a les Grand Magasin, experts es-ratages et erreurs en tous genres, qui sait s’y reprendre à deux fois pour chaque chose quitte à faire trois pas en arrière alors même qu’ils viennent à peine d’en faire un en avant : c’est la puissance de l’idiotie amenée au rang de grand art par Hiffler et Murtin.

Ici ni décor, ni accessoires – Grand Magasin fuit le spectaculaire – mais quatre protagonistes qui dévident la pelote – ou le tuto – de mille débuts en cuisine, maçonnerie, médecine, géométrie, sports extrêmes, philosophie, conquête spatiale. L’air de rien, les situations les plus simples prennent des allures de labyrinthe philosophique vertigineux, l’absurde et leur humour pince-sans-rire font tanguer les évidences. De quoi nous donner des ailes pour continuer à commencer et pourquoi pas agir mieux sur ce qui nous entoure.

La Maison des métallos 94, rue Jean-Pierre Timbaud 75011 Paris

Contact : https://www.maisondesmetallos.paris/fr/spectacle-comment-commencer-grand-magasin 0147002520 reservation@maisondesmetallos.paris https://www.facebook.com/maisondesmetallos https://www.facebook.com/maisondesmetallos http://billetterie.maisondesmetallos.org/spectacle?id_spectacle=1180&lng=1

Margot Videcoq Comment commencer