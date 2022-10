Spectacle « Commencement » d’Alice Tabart Sévérac d’Aveyron Sévérac d'Aveyron Catégorie d’évènement: Sévérac-d'Aveyron

2022-10-20 – 2022-10-20 Buzeins Sévérac d’Aveyron Aveyron Sévérac d’Aveyron EUR La pièce raconte l’atterrissage sur Terre d’un groupe d’archéologues du futur jusqu’alors rescapés dans l’espace, ayant perdu tout souvenir de son passé et qui a pour mission de retrouver l’origine de l’humanité. Chacun.e des personnages a une spécialité : l’une est une scientifique, la deuxième est spécialisée dans les mythes des origines et le troisième est dessinateur. Il livre des hypothèses dessinées, des visions d’artistes, de ce passé si lointain. Sauf que tout ne se passe pas comme prévu, entre interprétations loufoques des restes de notre civilisation et découvertes inattendues, la pièce compose une odyssée sur 400 000 ans avec ses aléas et ses révélations. Déambulation, dessin et musique viennent augmenter l’expérience théâtrale et entraînent le public dans son passé autant que dans son imaginaire. Avec : Coline Lubin, Léa Cuny-Bret, Alice Tabart, Louidela Nukator, Raphaël Jamin, … distribution en cours. Soutien technique et regard extérieur : Victor Ginicis Texte, costumes et mise en scène : Alice Tabart Musique de Raphaël Jamin

Dans le cadre de la fête de l'archéologie avec la participation de la classe CHAM. Places limitées, réservation à l'office de tourisme 05 65 47 67 31

