Spectacle : comme un poisson dans l’arbre Musée national de l’éducation – centre d’expositions – maison des quatres fils Aymon Rouen, samedi 18 mai 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T19:30:00+02:00 – 2024-05-18T20:30:00+02:00

A l’occasion de la Nuit des musées, le musée national de l’Education propose un spectacle en lien avec des problématiques très actuelles liées à l’accès à l’éducation pour des enfants ayant des troubles d’apprentissage.

Résumé du spectacle :

Alice, 12 ans, nous confie son secret : elle ne sait pas lire. « Les mots bougent comme des insectes… Le contraste des lettres noires sur les feuilles blanches lui fait mal à la tête. » Petite fille futée, très douée pour le dessin, avec un humour décapant, elle use de subterfuges pour cacher ses difficultés… Elle craint tout simplement d’être idiote, jusqu’à l’arrivée d’un nouvel instituteur. Celui-ci détecte sa dyslexie et met en œuvre toute une série d’approches de la lecture permettant à Alice de reprendre confiance en elle : « l’impossible devient possible ».

Ce spectacle est une adaptation du texte éponyme de Lynda Mullaly Hunt paru aux éditions Castelmore. Spectacle de la Spark Compagnie.

Musée national de l'éducation – centre d'expositions – maison des quatres fils Aymon 185 rue Eau de Robec, 76000 Rouen Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie

Service du Réseau Canopé, héritier du Musée pédagogique créé par Jules Ferry en 1879 et labellisé « Musée de France », le Musée national de l'Éducation (MUNAÉ) est chargé de la valorisation scientifique, patrimoniale et documentaire des fonds liés à l'éducation scolaire et familiale, à travers des animations et expositions proposées tout au long de l'année, dans une double implantation à Rouen (Centre d'expositions et Centre de ressources).

