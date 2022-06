Spectacle Comme un poireau Caniac-du-Causse Caniac-du-Causse Catégories d’évènement: 46240

2022-07-15 18:30:00 18:30:00 – 2022-07-15 19:30:00 19:30:00

Caniac-du-Causse 46240 Caniac-du-Causse Rendez-vous au stade sous le chapiteau. Spectacle tout public. Ce spectacle est proposé dans le cadre du festival de cirque et musique de Caniac du Causse, organisé par l’Asso Chez Namphaise. Présenté par le collectif Baraka. Distribution : Julien Vieillard. Mise en scène : Laurence Boute. Solo clownesque et acrobatique mêlant disciplines du clow, de la musique à travers le piano et de la cascade acrobatique. +33 6 12 58 25 32 Rendez-vous au stade sous le chapiteau. Spectacle tout public. ©Baraka

