Maison des Arts et de la Musique – MAM, le lundi 8 novembre à 14:00

**SPECTACLE COMIQUE : “L’HUMOUR FAIT SON CINEMA”** **Présenté par Bruno Blondel** **Organisé par le service des Aînés du CCAS d’ORLEANS** Inscription obligatoire au 02.38.68.46.38 _Tarif (à régler sur place) : 8€ pour les Orléanais / 10 € (hors Orléanais)_ **Pass sanitaire et port du masque obligatoire**

2021-11-08T14:00:00 2021-11-08T16:30:00

