Spectacle comique : Jaoset d’Lainti Andel, 30 octobre 2022, Andel.

Spectacle comique : Jaoset d’Lainti

2022-10-30 – 2022-10-30

Dans ce nouveau spectacle, Jaoset a évolué : il a même vieilli, puisqu’il vient coup sur coup de prendre sa retraite et de devenir grand-père, ce qui ne va pas sans problèmes. Il s’est inscrit au « club » et s’initie à l’informatique afin de faire plaisir à ses petits-enfants, sans se douter de tous les déboires engendrés par cette nouvelle activité. Le « Jaoset nouveau » est aussi chansonnier à ses heures et le public, avec entrain, prend part au récital improvisé de parodies connues.

Durant plus de deux heures, sur la scène transformée en cuisine pittoresque, il enchaîne les différentes sketchs.

Ce spectacle met aussi en scène de nouveaux personnages, avec leur bon sens ancré de terroir, aux prises avec les problèmes que pose une modernité si soudaine. Les sujets d’actualité sont abordés avec un humour inégalable : la retraite, le statut de grand-père, l’arrivée de l’ordinateur… Bref, que du bonheur dans ce spectacle des plus comiques, sans temps mort, pour le plus grand plaisir des spectateurs, constamment pris de rires et de fous-rires.

Ouvert à tous.

https://comitedesfetesandel.com/

