SPECTACLE COMIQUE DE PASCAL FLEURY Beaumont-sur-Sarthe, 21 novembre 2021, Beaumont-sur-Sarthe.

SPECTACLE COMIQUE DE PASCAL FLEURY 2021-11-21 – 2021-11-21 Salle Loisirs et Culture 2 Avenue Charles de Gaulle

Beaumont-sur-Sarthe Sarthe Beaumont-sur-Sarthe

5 EUR L’Association Cantonale Animation vous propose de venir découvrir le spectacle comique de Pascal Fleury à la salle Loisirs et Culture de Beaumont-sur-Sarthe le dimanche 21 novembre 2021 à 14h30.

Tarifs : 10€ adultes / 5€ enfants de 4 à 12 ans / gratuit pour les moins de 4 ans.

Billetterie à l’Office de Tourisme des Alpes Mancelles (Beaumont-sur-Sarthe et Fresnay-sur-Sarthe).

Pass sanitaire et respect des règles sanitaires en vigueur.

L’Association Cantonale Animation vous propose de venir découvrir le spectacle comique de Pascal Fleury à la salle Loisirs et Culture de Beaumont-sur-Sarthe le dimanche 21 novembre 2021 à 14h30.

Tarifs : 10€ adultes / 5€ enfants de 4 à 12 ans / gratuit pour les moins de 4 ans.

Billetterie à l’Office de Tourisme des Alpes Mancelles (Beaumont-sur-Sarthe et Fresnay-sur-Sarthe).

Pass sanitaire et respect des règles sanitaires en vigueur.

dernière mise à jour : 2021-10-01 par