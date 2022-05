Spectacle – Comédie Musicale, 21 mai 2022, .

Spectacle – Comédie Musicale

2022-05-21 – 2022-05-21

EUR 0 0 Organisé par le conservatoire Elie Dupont.

Les choeurs, forts d’une cinquantaine d’enfants et adolescents, vous invitent à découvrir des poèmes mis en musique par Etienne Daniel, des chansons et opéra pour enfants, dont “Si Molièere nous était chanté…” d’Isabelle Aboulker. Spectacle dirigé et mis en scène par leur porfesseur.

