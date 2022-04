SPECTACLE – COME ON FEET – GRANVAT Metz Metz Catégories d’évènement: Metz

Moselle

SPECTACLE – COME ON FEET – GRANVAT Metz, 16 juin 2022, Metz. SPECTACLE – COME ON FEET – GRANVAT ARSENAL – Grande Salle 3 avenue Ney Metz

2022-06-16 20:00:00 20:00:00 – 2022-06-16 ARSENAL – Grande Salle 3 avenue Ney

Metz Moselle Le collectif belge granvat, à la fois label musical indépendant et creuset pour artistes d’horizons variés, opère la rencontre de la culture urbaine du clubbing et de la danse contemporaine. Le chorégraphe vietnamien Quan Bui Ngoc, révélé par Alain Platel, signe une ode énergique au footwork. À l’instar de (LA)HORDE avec le jumpstyle, il s’empare de ce genre né dans le milieu underground de Chicago dans les années 1990. Le footwork revitalise alors la house avant d’envahir la planète. Ses instruments joués en live, palpitent sur des beats survitaminés à 160 BPM sur lesquels les danseurs multiplient les mouvements ultra rapides des pieds en twist and turns. ARSENAL – Grande Salle 3 avenue Ney Metz

dernière mise à jour : 2022-04-07 par

Détails Catégories d’évènement: Metz, Moselle Autres Lieu Metz Adresse ARSENAL - Grande Salle 3 avenue Ney Ville Metz lieuville ARSENAL - Grande Salle 3 avenue Ney Metz Departement Moselle

Metz Metz Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/metz/

SPECTACLE – COME ON FEET – GRANVAT Metz 2022-06-16 was last modified: by SPECTACLE – COME ON FEET – GRANVAT Metz Metz 16 juin 2022 Metz Moselle

Metz Moselle