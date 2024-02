SPECTACLE COLLISIONS SENSIBLES « PROMESSES » Gennes-Val-de-Loire, samedi 13 avril 2024.

SPECTACLE COLLISIONS SENSIBLES « PROMESSES » Gennes-Val-de-Loire Maine-et-Loire

Les Collisions Sensibles sont des performances artistiques réalisées par des plasticiens et musiciens locaux. « Promesses » est la troisième collision sensible d’une série de six.

Scénographie / céramiques Laurence Touzard

Violon Florence Roussin

« Nous voici

Vous voilà

Vous avec nous

Ensemble, immergés dans cette alcôve

Temps suspendu au son du violon,

Hors du temps mais dans la vie

Voyage vibrant autour de la terre, notre terre, matière.

Terre, lumières, ombres et cœur qui bat.

Quand la violoniste rencontre la céramiste,

Nous voici, femmes, le violon, la terre, et vous. » 10 10 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 20:30:00

fin : 2024-04-13

Le Thoureil

Gennes-Val-de-Loire 49350 Maine-et-Loire Pays de la Loire

L’événement SPECTACLE COLLISIONS SENSIBLES « PROMESSES » Gennes-Val-de-Loire a été mis à jour le 2024-02-21 par eSPRIT Pays de la Loire