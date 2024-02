SPECTACLE COLLISIONS SENSIBLES « OSO » Rue des Ponts Gennes-Val-de-Loire, samedi 23 mars 2024.

Les Collisions Sensibles sont des performances artistiques réalisées par des plasticiens et musiciens locaux. « Oso » est la seconde collision sensible d’une série de six.

Avec :

Sarah Quentin (artiste plasticienne)

Frédérique Espinasse (artiste musicale)

« Voici le laboratoire de deux molécules qui se rencontrent.

2 femmes, 2 artistes qui posent sur leurs cœurs un micro amplificateur pour chanter à ce qui fait écho tout à l’intérieur.

C’est la rencontre de la corde et du sensible.

La collision tangible de 2 mondes, le moment insaisissable d’une valse improvisée, la traduction des accords communs.

Une combinaison complémentaire, presque une incantation magique pour créer un paysage sonore et poétique.

Le temps est sur pause, leurs mondes tournent autour d’elles, pour elles, avec elles. » 10 10 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 20:30:00

fin : 2024-03-23

Rue des Ponts Les Rosiers-sur-Loire

Gennes-Val-de-Loire 49350 Maine-et-Loire Pays de la Loire

