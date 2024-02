SPECTACLE COLLISIONS SENSIBLES « DES ROULETTES SOUS NOS SEMELLES » Saint-Georges-des-Sept-Voies Gennes-Val-de-Loire, samedi 8 juin 2024.

SPECTACLE COLLISIONS SENSIBLES « DES ROULETTES SOUS NOS SEMELLES » Saint-Georges-des-Sept-Voies Gennes-Val-de-Loire Maine-et-Loire

Les Collisions Sensibles sont des performances artistiques réalisées par des plasticiens et musiciens locaux. « Des roulettes sous nos semelles » est la cinquième collision sensible d’une série de six.

Performance musicale et dessinée par Anouck Constant et Marius Constant.

Performance de 40 minutes suivie d’un temps de découverte de l’espace.

« Invitation à la découverte de l’univers des Vagabondes, sept femmes en quête de citadelles idéales, à la fois métaphysiques et tangibles. Textes, musique live et dessins à grande échelle construiront progressivement l’histoire de ces Vagabondes : guitares et paysages graphiques pour découvrir les aspirations à une vie rêvée, le souhait d’un lieu où l’on se sent chez soi, la quête d’un ailleurs utopique. Des ponctuations sonores improvisées à la guitare ainsi que des compositions électroniques accompagneront le périple des Vagabondes.

Vagabondes est un recueil de poèmes illustrés : il se dévoilera sous un nouveau jour, dans un espace visuel et sonore. » 10 10 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-08 20:30:00

fin : 2024-06-08 21:10:00

Saint-Georges-des-Sept-Voies 21 rue du Louvre de Vaux

Gennes-Val-de-Loire 49350 Maine-et-Loire Pays de la Loire

