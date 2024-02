SPECTACLE COLLISIONS SENSIBLES « 3 ÉCLATS BLANCS 20 SECONDES » Gennes-Val-de-Loire, samedi 25 mai 2024.

Les Collisions Sensibles sont des performances artistiques réalisées par des plasticiens et musiciens locaux. « 3 éclats blancs 20 secondes » est la quatrième collision sensible d’une série de six.

Léa Leduc dessins en direct et projections lumineuses.

Gildas Etevenard compositions, percussions, voix, basse électrique, cithare, pédales d’effets.

Récit musical.

« Autour du mythique phare d’Ar-Men, le plus éloigné des phares au large de la pointe bretonne, le musicien Gildas Etevenard et la dessinatrice Léa Leduc proposent une histoire dans laquelle les temporalités se mêlent :

Au 20ème siècle, non loin de nous, l’écrivain Jean-Pierre Abraham nous a livré des sensations poétiques depuis Ar-Men, où il était gardien.

Au 21ème siècle, dans un futur proche, une jeune femme native de l’île d’Ouessant entretient depuis son enfance un dialogue insolite avec Ar-Men, jusqu’à ce que celui-ci s’effondre sous l’effet de la montée des eaux et des tempêtes de plus en plus violentes. Une partie de son enfance disparaît avec l’engloutissement du phare et les grands changements qui s’opèrent autour d’elle, mais sa créativité reste en éveil et la vie continue à Ouessant.

Deux récits qui se font écho dans une époque faite de bouleversements.

Sur une idée originale de Gildas Etevenard et Agnès Sinaï. » 10 10 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-25 20:30:00

fin : 2024-05-25

Le Thoureil

Gennes-Val-de-Loire 49350 Maine-et-Loire Pays de la Loire

