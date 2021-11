Paris Centre Paris Anim' La Jonquière île de France, Paris spectacle Collapse Centre Paris Anim’ La Jonquière Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

spectacle Collapse Centre Paris Anim’ La Jonquière, 24 novembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du 24 au 27 novembre 2021 :

mercredi, jeudi, vendredi, samedi de 20h à 21h30

payant

Dans un espace restreint, chuter devient impossible : on trébuche, on se rattrape, on s’épuise. Quatre danseuses dans 4m² vont alors tenter de trouver, grâce aux corps des autres ou par seule maîtrise du leur, la force d’abandonner la verticalité, d’accepter leur chute pour la magnifier et ainsi, voir leur espace s’élargir. Le spectacle aura lieu du 24 au 27 novembre Spectacles -> Théâtre Centre Paris Anim’ La Jonquière 88, rue de La Jonquière Paris 75017

13 : Porte de Clichy (378m) 13 : Brochant (488m) C: porte de clichy

Contact : ACTISCE 0142297879 calajonquiere@actisce.org 0142297879 calajonquiere@actisce.org Spectacles -> Théâtre

Date complète :

2021-11-24T20:00:00+01:00_2021-11-24T21:30:00+01:00;2021-11-25T20:00:00+01:00_2021-11-25T21:30:00+01:00;2021-11-26T20:00:00+01:00_2021-11-26T21:30:00+01:00;2021-11-27T20:00:00+01:00_2021-11-27T21:30:00+01:00

actisce

