Urgence climatique, crise sanitaire et sociale… Le vieux monde s'obstine dans une fuite en avant suicidaire et absurde. Le salut de notre humanité viendra-t-il de nos enfants ?

Spectacle : Coda
Espace Boris Vian, 27 rue des Faucheroux, Montluçon
1 juin 2022
billetterie@cdntdi.com
+33 4 70 03 86 18

