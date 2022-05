SPECTACLE CLOWNESQUE Volmerange-les-Mines Volmerange-les-Mines Catégories d’évènement: Moselle

SPECTACLE CLOWNESQUE
Salle des Fêtes 11 rue des Écoles Volmerange-les-Mines

2022-05-29 15:30:00

Volmerange-les-Mines Moselle L’association ANVOL vous invite à un spectacle clownesque pour fêter ses 30 ans d’existence ! Petits et grands pourront profiter d’un moment d’humour et de divertissement avec le spectacle “La troupe de M. Gé” par la compagnie du T.M.I.. Salle des Fêtes 11 rue des Écoles Volmerange-les-Mines

