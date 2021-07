Sainte-Croix Sainte-Croix Drôme, Sainte-Croix Spectacle clownesque : « Pile Poil l’infini » Sainte-Croix Sainte-Croix Catégories d’évènement: Drôme

Spectacle clownesque : « Pile Poil l'infini » 2021-07-03 20:30:00 20:30:00 – 2021-07-03 21:30:00 21:30:00 Ancien Monastère 54 place de l'Eglise-Temple

Sainte-Croix Drôme Sainte-Croix

Sainte-Croix Drôme Sainte-Croix EUR Par la Cie Le Bazar Ambulant. Les professeures Koazar et Fermion sont deux clownes très physique…quantique ! Elles jouent aux scientifiques et jubilent de partager leur (in)compréhension du monde… contact@le-monastere.org +33 4 75 21 22 06 http://www.le-monastere.org/evenements/ dernière mise à jour : 2021-06-15 par

