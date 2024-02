Spectacle clownesque « Mon copain Gargantua Salle de spectacles de Chevillon Charny Orée de Puisaye, samedi 24 février 2024.

Spectacle clownesque « Mon copain Gargantua Salle de spectacles de Chevillon Charny Orée de Puisaye Yonne

La bibliothèque municipale et le Club de lecture ont le plaisir d’accueillir la Cie Gaf’alu pour leur spectacle Mon copain Gargantua , une fable horrifique et clownesque de Pataruc ! Et cela ne peut être qu’énooooorme !

Ce sera le samedi 24 février à 17h30 à la salle de spectacles de Chevillon (rue Gaston Chausson).

Un seul en scène, comique, gourmand, humaniste et populaire à destination d’un public familial (de 5 à 102 ans) à ne surtout pas manquer ! EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-24 17:30:00

fin : 2024-02-24

Salle de spectacles de Chevillon Rue Gaston Chausson

Charny Orée de Puisaye 89120 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

L’événement Spectacle clownesque « Mon copain Gargantua Charny Orée de Puisaye a été mis à jour le 2024-02-13 par COORDINATION YONNE