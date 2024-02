Spectacle clownesque « Mon copain Gargantua » Salle de spectacles de Chevillon Charny Orée de Puisaye, samedi 24 février 2024.

Spectacle clownesque « Mon copain Gargantua » Salle de spectacles de Chevillon Charny Orée de Puisaye Yonne

La bibliothèque municipale et le Club de lecture ont le plaisir d’accueillir la Cie Gaf’alu pour leur spectacle Mon copain Gargantua , une fable horrifique et clownesque de Pataruc ! Et cela ne peut être qu’énooooorme !

Ce sera le samedi 24 février à 17h30 à la salle de spectacles de Chevillon (rue Gaston Chausson).

Un seul en scène, comique, gourmand, humaniste et populaire à destination d’un public familial (de 5 à 102 ans) à ne surtout pas manquer ! (gratuit)

Mon copain Gargantua , c’est quoi ?

Gargantua est un géant avec un appétit d’ogre. Son père, Grandgousier, est un roi pacifique et généreux. Il veille à l’éducation de son fils, qui a différents précepteurs et voyage à Paris. Un jour, le vilain roi Picrochole attaque le royaume de Grandgousier et Gargantua. Son armée est repoussée, avec l’aide de Frère Jean. Pour le remercier, Grandgousier lui permet de construire une magnifique abbaye, où hommes et femmes vivent en harmonie.

Cette histoire parle du bien vivre, des plaisirs simples, du partage et aussi comment tout mettre en oeuvre pour que la paix puisse advenir entre les peuples. Mais partager quoi avec Pataruc ? Les bons mots ? la gourmandise ? la générosité de Rabelais ? Oui. Tout cela, bien sûr… Mais aussi, ressentir d’où nous venons. Sentir notre force et laisser surgir » le rire » qui est le propre de l’homme .

Nous vous attendons nombreux ! Merci par avance de partager l’information autour de vous. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-24

fin : 2024-02-24

Salle de spectacles de Chevillon Rue Gaston Chausson

Charny Orée de Puisaye 89350 Yonne Bourgogne-Franche-Comté bibliotheque@ccop.fr

L’événement Spectacle clownesque « Mon copain Gargantua » Charny Orée de Puisaye a été mis à jour le 2024-02-12 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !