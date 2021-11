Barèges Barèges Barèges, Hautes-Pyrénées Spectacle Clownesque Barèges Barèges Catégories d’évènement: Barèges

Hautes-Pyrénées

Spectacle Clownesque Barèges, 18 décembre 2021, Barèges. Spectacle Clownesque salle des fêtes BAREGES Barèges

2021-12-18 17:30:00 17:30:00 – 2022-01-02 salle des fêtes BAREGES

Barèges Hautes-Pyrénées Venez en famille voire notre spectacle clownesque mis en scène par la compagnie Trobairiz qui ravira petits et grands… salle des fêtes BAREGES Barèges

dernière mise à jour : 2021-11-16 par

Détails Catégories d’évènement: Barèges, Hautes-Pyrénées Autres Lieu Barèges Adresse salle des fêtes BAREGES Ville Barèges lieuville salle des fêtes BAREGES Barèges