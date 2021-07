Spectacle clownesque autour de la vie Claude Vigée Bischwiller, 31 juillet 2021-31 juillet 2021, Bischwiller.

Spectacle clownesque autour de la vie Claude Vigée 2021-07-31 14:30:00 – 2021-07-31 15:30:00

Bischwiller Bas-Rhin

EUR Visite de Mademoiselle Maria K clown, tragédienne de rue et auto proclamée « spécialiste de tout ce qui est chiant » sera à Bischwiller sur les traces de Claude Vigée pour une découverte de sa vie et du patrimoine de la ville de façon ludique.

Suivez son fil rouge, pour une visite interactive et décalée mais néanmoins très documentée et vivez une expérience à partager, entre performance clownesque et spectacle intimiste de rue.

