Fontiers-Cabardès Aude Fontiers-Cabardès ROBOT 3000 est une fable tout public qui s’interroge sur l’intelligence artificielle, l’ultranumérisation, l’ultramécanisation de notre société. Il dénonce le commerce effréné d’une musique sans âme fabriquée à la chaîne. Un thème traité sous un angle ludique et farceur, sur fond de musique électronique, puis acoustique. En l’an 2150… l’entreprise Musique Minute 3000 est en tournée sur les places de village pour produire un tube de musique toutes les 3 minutes. Robot Mixeur 3000 est en charge de seconder Machine 3000, véritable studio mobile du futur programmé pour produire des « tubes » musicaux à la chaîne et assurer une rentabilité maximum. ​Épuisé par les cadences infernales de ce chef despotique et par cette musique sans âme qu’on lui demande de produire, notre robot ouvrier se révolte jusqu’à détruire la machine qui l’oppresse. Il redécouvre alors les joies de la musique acoustique et du chant live. Une participation libre sera demandée à l’issue du spectacle. ACCÈS

Le Chat Barré fonctionne comme un club associatif participatif : Chaque client est adhérent. Carte obligatoire / prix libre. Gratuit pour les moins de 12 ans. lechatbarre@gmail.com dernière mise à jour : 2021-06-30 par

