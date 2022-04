Spectacle Clown et fakhirisme désespéré, dans le cadre du festival Ah Saint-Loup-Lamairé, 21 mai 2022, Saint-Loup-Lamairé.

Spectacle Clown et fakhirisme désespéré, dans le cadre du festival Ah Saint-Loup-Lamairé

2022-05-21 – 2022-05-21

Saint-Loup-Lamairé Deux-Sèvres

“Saâdikh, grand fakhir mondial, avec Monsieur Pif (Pornichet), ça pique !”. Monsieur Pif est un clown à la recherche de rencontres et de petits bonheurs. Dans la plus pure tradition des seuls-en-rue et surtout dans l’espoir d’être aimé, M. Pif devient pour notre grand plaisir le Saâdikh, un grand fakir issu du célèbre “Bombay Circus Of The Soleil”. Au fil de numéros aussi exceptionnels que désespérés, M. Pif se montre largement aussi adroit que Mister Bean. L’exploit n’est jamais loin, la catastrophe non plus. Il s’agit d’un spectacle familial, de 50 minutes, gratuit. Renseignements et réservations : 05 49 64 24 24 / 05 49 71 22 37 / resah@cc-parthenay.fr . Ce spectacle est proposé dans le cadre du festival Ah, en partenariat avec la mairie de Saint-Loup-Lamairé.

