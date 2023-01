SPECTACLE – CLOU’S UP – SPÉCIAL LOVE Nancy Nancy DESTINATION NANCY Nancy Catégories d’Évènement: Meurthe-et-Moselle

Meurthe-et-Moselle Nancy Meurthe-et-Moselle EUR 6 humoristes / 8 minutes par sketch viendront vous présenter leur sketch pour cette soirée, débutants ou confirmés peu importe la scène est accessible à tous !

François Barthélemy, dit Franssou, animateur rotatif de son état, s’amourachera de vous!

ben oui, on fêtera en avance les amoureux et l’hiver, deux choses qui nous réchauffent.

Le merveilleux de notre concept, la bouffffffe, la graille, le pète bide enfin le petit plat et son dessert de notre chef Bertrand Hance sera évidemment au rdv des festivités de fin d’année !

Les talentueux élèves de la MAI viendront mettre en musique la soirée !

Prévente sur www.mjcpichon.com

