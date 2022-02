SPECTACLE ‘CLIMAX’ Rupt-sur-Moselle, 12 mars 2022, Rupt-sur-Moselle. SPECTACLE ‘CLIMAX’ allée Charles Bossi Centre socioculturel Rupt-sur-Moselle

Rupt-sur-Moselle Vosges Rupt-sur-Moselle Un spectacle burlesque musical intitulé « Climax » aura lieu au centre socioculturel de Rupt-sur-Moselle. Billets en vente sur place ou au pressing « Clair et Net » au Thillot ou à la quincaillerie Courroy à Rupt-sur-Moselle. +33 6 74 02 15 06 SCOP’ART

