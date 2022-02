Spectacle « Climax » de la Cie Zygomatic Niort, 4 mars 2022, Niort.

Spectacle « Climax » de la Cie Zygomatic Patronnage Laïque 40 Rue de la Terraudière Niort

2022-03-04 – 2022-03-04 Patronnage Laïque 40 Rue de la Terraudière

Niort Deux-Sèvres

EUR 12 « Avec « Climax », la Compagnie Zygomatic tire la sonnette d’alarme et (r)éveille notre prise de conscience écologique. La troupe s’attaque cette fois à la question de l’urgence climatique, à l’effondrement de la biodiversité et plus largement à la survie de la planète sur laquelle nous vivons tous.

Poussant un peu plus loin son exploration du spectacle multiforme, les comédiens chanteurs, musiciens, danseurs et mimes nous embarquent dans un road movie férocement drôle, fertile et libérateur. »

À partir de 12 ans – Durée : 1H05

Source : Programme du Patronage Laïque

Patronnage Laïque 40 Rue de la Terraudière Niort

