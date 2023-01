Spectacle “Climats” Bégard Bégard Office de tourisme de Guingamp - Baie de Paimpol Bégard Catégories d’Évènement: Bégard

Côtes-d’Armor Bégard Synopsis : Il fait chaud, bien trop chaud dans cette cave… 9 jeunes y sont confinés, confrontés à la promiscuité, à la sobriété forcée et à l’angoisse des lendemains, ils sont amenés à composer avec les autres, à trouver du sens commun et à entrevoir que le bien-être commun a forcément un prix qui touche notre bien-être individuel. C’est un spectacle qui questionne le public, qui bouscule et qui mobilise, un spectacle d’aujourd’hui, qui aborde les incertitudes de notre époque, qui traite des enjeux écologiques, mais aussi de l’individualisme, de la solidarité et de la rencontre comme un bien nécessaire et une richesse. begard.mjc@wanadoo.fr +33 2 96 45 20 60 http://mjcpaysdebegard.pagesperso-orange.fr/ MJC du pays de Bégard 17 Rue de Guingamp Bégard

