SPECTACLE: CLIMATIC’DANSE

2023-03-29 18:00:00 18:00:00 – 2023-03-29 19:00:00 19:00:00 En ce début de XXIe siècle, le temps est venu pour les corps et les esprits de s’adapter aux variations (im)prévisibles du monde. La danse peut être un des fers de lance de cette adaptation.

À elle, sans cesse, de retourner à ses propres sources pour nous aider à maitriser ce que nous devenons ; ce qu’on nous impose de devenir.

Climatic’Danse invite le spectateur à une danse à mains nues, où les corps, sans autres armes que leur propre fragilité, interrogent, pointent, dévoilent la vulnérabilité et la faillibilité de notre environnement. Sans cadre ni décors, livrés aux incertitudes des temps, ils dansent. En chemin vers des recommencements. Une version pour enfants imaginée par Jean-Claude Gallotta, Danse, ma planète, danse !, sera présentée mercredi 1er février à 10h et 15h et jeudi 2 février à 10h et 14h30. dernière mise à jour : 2022-10-05 par

