Spectacle CLIFDEN et repas dansant Mas-Blanc-des-Alpilles Mas-Blanc-des-Alpilles Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Mas-Blanc-des-Alpilles

Spectacle CLIFDEN et repas dansant Mas-Blanc-des-Alpilles, 3 décembre 2022, Mas-Blanc-des-Alpilles. Spectacle CLIFDEN et repas dansant

Place Pierre Limberton Salle des Fêtes Mas-Blanc-des-Alpilles Bouches-du-Rhône Salle des Fêtes Place Pierre Limberton

2022-12-03 – 2022-12-03

Salle des Fêtes Place Pierre Limberton

Mas-Blanc-des-Alpilles

Bouches-du-Rhône Mas-Blanc-des-Alpilles EUR 20 20 Spectacle de danse de la compagnie CLIfDEN avec un repas dansant avec entrée, plat et dessert.

Vente des tickets à l’épicerie, le Relais Gourmand à partir du 21 novembre. Spectacle de la compagnie Clifden à Mas-Blanc-des-Alpilles le samedi 3 décembre à 20h30. communication.mba@orange.fr +33 4 90 49 07 98 https://masblancdesalpilles.fr/ Salle des Fêtes Place Pierre Limberton Mas-Blanc-des-Alpilles

dernière mise à jour : 2022-11-16 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Mas-Blanc-des-Alpilles Autres Lieu Mas-Blanc-des-Alpilles Adresse Mas-Blanc-des-Alpilles Bouches-du-Rhône Salle des Fêtes Place Pierre Limberton Ville Mas-Blanc-des-Alpilles lieuville Salle des Fêtes Place Pierre Limberton Mas-Blanc-des-Alpilles Departement Bouches-du-Rhône

Spectacle CLIFDEN et repas dansant Mas-Blanc-des-Alpilles 2022-12-03 was last modified: by Spectacle CLIFDEN et repas dansant Mas-Blanc-des-Alpilles Mas-Blanc-des-Alpilles 3 décembre 2022 Bouches-du-Rhône Mas-Blanc-des-Alpilles Place Pierre Limberton Salle des Fêtes Mas-Blanc-des-Alpilles Bouches-du-Rhône

Mas-Blanc-des-Alpilles Bouches-du-Rhône