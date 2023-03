Spectacle Clémence Grenouille Le Creusot Catégories d’Évènement: Le Creusot

Saône-et-Loire

Spectacle Clémence Grenouille, 18 mars 2023, Le Creusot . Spectacle Clémence Grenouille 8 rue Maréchal Foch Le Creusot Saône-et-Loire

2023-03-18 – 2023-03-18 Le Creusot

Saône-et-Loire EUR 4 6 L’association Colibris, en hommage au poète creusotin, propose le spectacle « Clémence Grenouille » présenté par Christine Fancellu. Lillibel, clowne conteuse, propose un regard poético-comique sur l’héroïne d’un conte jeunesse « Clémence Grenouille ». Lilli s’amuse avec la complicité du public, s’interroge sur le courage de cette héroïne en tentant d’apporter une double lecture de l’œuvre poétique de l’auteur Christian Bobin. La vie est tranquille au pays du Bois Ravi, mais un jour il n’y eut plus que le soleil. Clémence Grenouille décide alors de quitter le pays pour aller chercher quelque chose… quelque part. Comment réussira-t-elle à redonner forme et vie à ses amis restés au pays ? Durée 35 min, à partir de 3 ans . Tout public. contact@art-tempsdanse.com Le Creusot

