SPECTACLE – CLAUDETTE, 4 décembre 2022, .

SPECTACLE – CLAUDETTE



2022-12-04 16:00:00 16:00:00 – 2022-12-04 16:35:00 16:35:00

Préparez-vous à un voyage dans le temps , traversez la planète et atterrissez en Alabama, il y a plus de 50 ans.

Imaginez-vous habiter dans un monde où être une femme et être noire sont deux anomalies.

Devenez Claudette Colvin, une adolescente noire dont la vie a changé le jour où elle a refusé de laisser sa place dans le bus.

Ce spectacle raconte en ombre, vidéo et silhouettes la vraie histoire oubliée de Claudette Colvin, durant la ségrégation en Alabama dans les années 1950. Il pose un regard sur l’histoire américaine et notre propre histoire, sur la déshumanisation et la recherche identitaire.

Pourquoi le nom de Claudette a-t-il été oublié ? Comment une jeune femme est-elle devenue une combattante des droits de toute une génération ?

Compagnie les Fées du Logis

