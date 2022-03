SPECTACLE CLAUDE VANONY Mattaincourt Mattaincourt Catégories d’évènement: Mattaincourt

Mattaincourt Vosges Mattaincourt Spectacle Claude Vanony.

Ouverture des portes à 14h.

23€ tarif unique. 20€ pour les habitants de Mattaincourt (sur présentation de justificatif de domicile).

Réservation à l’Office de Tourisme de Mirecourt et ses Environs. Places limitées.

Organisé par la Mairie de Mattaincourt. contact@tourisme-mirecourt.fr +33 3 29 37 01 01 http://www.tourisme-mirecourt.fr/ MAIRIE de MATTAINCOURT

