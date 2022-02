spectacle « Citron Confit » Brives-Charensac Brives-Charensac Catégories d’évènement: Brives-Charensac

Brives-Charensac Haute-Loire Lecture théâtralisée d’environ 45 mn interprétée par les comédiennes Clara Jolfre et Fanny Boussès, faisant suite à un atelier d’écriture à distance réalisé pendant le confinement, avec une quinzaine de femmes.

Un spectacle à la fois doux et acidulé. +33 4 71 02 45 69 https://www.maisonpourtous-brives43.fr/ Maison pour tous 1, avenue de Coubon Brives-Charensac

