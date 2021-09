Balma La Grainerie Balma, Haute-Garonne Spectacle/Cirque : “Georges et Martine” – Les 11 et 12 septembre La Grainerie Balma Catégories d’évènement: Balma

du samedi 11 septembre au dimanche 12 septembre à La Grainerie

_Une cage, un fil, des couteaux, un fouet. Tel est le plateau de jeu._ _Nombre de joueur.se.s : deux._ _But : se faire plaisir_ _La règle unique : rester complices, quoi qu’il arrive._ _Pour le reste tout est permis._ _Tour à tour bête de foire ou montreur d’ours, dompteuse ou dompté, dominant ou dominé, elles et ils nous invitent à les suivre dans les méandres d’un labyrinthe où se perdre pourrait bien procurer de surprenantes sensations…_ La cie des Corps Caverneux est crée en 2018 par Louise Mercadier et Martin Cerf – tout.e.s deux issu.e.s du Lido – à l’occasion de la création de _Georges et Martine_ (titre provisoire). Associant sincérité et dérision, elle s’attache à faire émerger l’être primitif qui est en nous et le confronter aux codes de notre sociéte. En parallèle, la compagnie porte le projet de recherche collective et pluridisciplinaire en non-mixité choisie _Les dessous de la féminité_. _En partenariat avec ARTO, saison au Kiwi et en itinérance, Festival de rue !_ _**Gratuit sur réservation**_ _**création 2021**_ _**> 6 ans**_ _**45 min**_ [**[https://ciedescorpscaverneux.wixsite.com/cirque](https://ciedescorpscaverneux.wixsite.com/cirque)**](https://ciedescorpscaverneux.wixsite.com/cirque)

Sur réservation

Par le Cie des Corps Caverneux La Grainerie 61 Rue Saint-Jean, 31130 Balma Balma Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-11T15:30:00 2021-09-11T16:15:00;2021-09-12T14:30:00 2021-09-12T15:15:00

