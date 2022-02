Spectacle cirque : « ExCENTRIQUES » – Les 18 et 19 février Altigone, 18 février 2022, Saint-Orens-de-Gameville.

du vendredi 18 février au samedi 19 février à Altigone

En s’emparant de mono-roues électriques, les gyropodes, les Acrostiches ont réussi la gageure de transformer un moyen de transport individuel, stable et tranquille en quelque chose de collectif, incontrôlable et épuisant… Avec ce nouvel agrès de cirque, les Acrostiches ne reculent devant rien : monter et descendre en marche, tenter des pirouettes ou du surplace, monter dessus en colonne ou en équilibre sur les mains, rajouter des étages… Humour, dérision, risque, inventivité, approximations et billevesées. Le tout avec une parfaite bonne foi. Comme d’habitude ! Aides à la création : Conseil Départemental de la Haute-Garonne • Ville de Toulouse Coproduction : La Cascade, Pôle National Cirque Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes, Bourg-Saint-Andéol Mécénat : SMOLT & co, spécialiste de l’hoverboard et de la gyroroue, Aucamville • Mobilityurban Acrostiches et compagnie est compagnie permanente à La Grainerie, Fabrique des arts du cirque et de l’itinérance, Balma. L’Adami gère et fait progresser les droits des artistes-interprètes en France et dans le monde. Elle les soutient également financièrement pour leurs projets de création et de diffusion. **Prix :** Tarif général : 16€ Tarif réduit : 12€ Tarif enfant : 6€ [[https://youtu.be/gFK3poP2AE8](https://youtu.be/gFK3poP2AE8)](https://youtu.be/gFK3poP2AE8)

Sur réservation

Compagnie les Acrostiches

Altigone 1Bis Place Jean Bellières, 31650 Saint-Orens-de-Gameville Saint-Orens-de-Gameville Haute-Garonne



2022-02-18T20:30:00 2022-02-18T21:30:00;2022-02-19T20:30:00 2022-02-19T21:30:00