Spectacle cirque contemporain – Et vous…ça va Captieux, 20 mai 2022, Captieux.

Spectacle cirque contemporain – Et vous…ça va Captieux

2022-05-20 – 2022-05-20

Captieux Gironde Captieux

EUR La Compagnie Cirkulez en partenariat avec la mairie de Captieux vous propose quinze jours de spectacle et animation sous chapiteau.

Ça y est…on est là !!! Ici et maintenant, dans la conjoncture actuelle. L’envie de scène, de rigolade, de partage, de voyage, de sourire…

De tout cela est née Et vous … ça va ? un spectacle de cas barrés, déluré. Le cirque continue sous la toile du chapiteau Cirkulez. Attention ! Mesdames et Messieurs et très chers bambins ! L’ex stase de la vie reprend rythme !

+33 6 87 31 96 37

Captieux

dernière mise à jour : 2022-05-19 par OT du Bazadais