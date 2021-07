Perche en Nocé Perche en Nocé Orne, Perche en Nocé Spectacle Cirkle Perche en Nocé Perche en Nocé Catégories d’évènement: Orne

Spectacle Cirkle Perche en Nocé, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Perche en Nocé. Spectacle Cirkle 2021-07-10 17:00:00 – 2021-07-10 18:00:00 Maison du Parc Courboyer

Spectacle aérien pour les tous petits autour des 4 saisons… pimenté de rythmes africains, de danse et d'instruments de musique étonnant !

Détails Catégories d’évènement: Orne, Perche en Nocé Étiquettes évènement : Autres Lieu Perche en Nocé Adresse Maison du Parc Courboyer Ville Perche en Nocé lieuville 48.3969#0.67112