2022-06-10 18:00:00 – 2022-06-10 20:00:00 rue du Maire Massing Scène de l’Hôtel de Ville

Sarreguemines Moselle Sarreguemines Par la troupe Machine de Cirque.

Une bascule propulse deux hommes dans la théâtralité des corps, dans le jeu fertile de l’envol et dans la provocation de la chute. Ugo et Maxim, accompagnés d’un musicien, partent à la rencontre d’eux-mêmes et de l’autre. culture@mairie-sarreguemines.fr +33 3 87 98 93 58 http://www.sarreguemines.fr/ Cie Machine du Cirque

