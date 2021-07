Poitiers Place de la Cathédrale - Poitiers Poitiers, Vienne Spectacle circassien – Damoclès Place de la Cathédrale – Poitiers Poitiers Catégories d’évènement: Poitiers

le samedi 18 septembre

La prise de risque donne une saveur particulière à notre vie et nous amène à réfléchir sur nos actions et nos interactions avec les autres. L’expérience collective face à un obstacle potentiel est riche de sens et d’interrogations. Peut-on se faire confiance les uns les autres et enclencher une action commune face à une difficulté ? Durée : 50 min.

Entrée libre

La compagnie circassienne Inextrémiste vous invite à vivre ensemble une expérience dont vous êtes les artisans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-18T21:00:00 2021-09-18T22:00:00

