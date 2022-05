Spectacle Cie avec des géraniums “Après moi le déluge” Guillac Guillac Catégories d’évènement: Guillac

Morbihan

Spectacle Cie avec des géraniums “Après moi le déluge” Guillac, 14 mai 2022, Guillac. Spectacle Cie avec des géraniums “Après moi le déluge” Café de la Forge 1, rue du Rocher Guillac

2022-05-14 – 2022-05-14 Café de la Forge 1, rue du Rocher

Guillac Morbihan Récit d’un utopiste: humour, lucidité et beaucoup d’auto-dérision. A 20h30. Récit d’un utopiste: humour, lucidité et beaucoup d’auto-dérision. A 20h30. Café de la Forge 1, rue du Rocher Guillac

dernière mise à jour : 2022-04-21 par

Détails Catégories d’évènement: Guillac, Morbihan Autres Lieu Guillac Adresse Café de la Forge 1, rue du Rocher Ville Guillac lieuville Café de la Forge 1, rue du Rocher Guillac Departement Morbihan

Guillac Guillac Morbihan https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/guillac/

Spectacle Cie avec des géraniums “Après moi le déluge” Guillac 2022-05-14 was last modified: by Spectacle Cie avec des géraniums “Après moi le déluge” Guillac Guillac 14 mai 2022 Guillac morbihan

Guillac Morbihan