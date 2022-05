Spectacle : Cie 7bis – Lontano + Instante Châlons-en-Champagne, 19 mai 2022, Châlons-en-Champagne.

Spectacle : Cie 7bis – Lontano + Instante Salle Rive Gauche 15 Rue de Fagnières Châlons-en-Champagne

2022-05-19 20:30:00 – 2022-05-20 21:30:00 Salle Rive Gauche 15 Rue de Fagnières

Châlons-en-Champagne Marne

Dans ces 2 performances, Lontano et Instante, les deux danseurs et acrobates Juan Ignacio Tula et Marica Marinoni, avec leur roue cyr, repoussent les limites du corps, soulevant plusieurs questionnements : quelle est la place de notre corps aujourd’hui ? Pour

quelle raison choisit-on d’engager notre corps ? Que veut un corps?

À travers le dialogue entre chair et roue, Marica produit devant nous un langage poignant et hypnotique. Rouler, risquer, échapper, tourner, se déconstruire à force de coups et de chutes : Lontano est un défi à la tempête de l’ivresse, une pulsion de vie, et un hymne à la résistance.

En regard, Juan, dans la simplicité d’un mouvement giratoire et répétitif, nous invite à un voyage derviche; de l’aveuglement provoqué par les spirales surgit l’instinct de survie, là où le corps s’engage jusqu’au bout, à proximité du point d’inflexion où tout est infini. Instante, c’est la matérialisation de ce voyage au centre de soi-même.

Ces deux soli sont les deux faces de la même pièce. Juan et Marica nous conduisent au bord de l’hypnose, bouleversent notre rapport au temps et nous offrent en miroir dépassement et humanité.

Dès 6 ans.

