Spectacle « Chut ! »

21 rue Georges Clémenceau TARBES au Pari Tarbes Hautes-Pyrénées

2022-11-22 14:30:00

Hautes-Pyrnes 20 20 EUR Spectacle tout public (dès 12 ans) proposé par Le Théâtre de l’Or Bleu

De et avec : Alexis Gorbatchevsky

Regard extérieur : Nicole Garretta

Création lumières : Margot Falletty

Durée : 50 minutes DEUX REPRÉSENTATIONS : 14h30 & 20h30 Résumé

Les trente textes de Daniil Harms que nous avons choisi de porter sur scène sont des prodiges de situations absurdes. Les personnages s’y perdent, tombent des toits et des fenêtres, s’écharpent les uns les autres à coup de concombres et de matelas, se dédoublent, disparaissent en centaines de petites billes, s’évanouissent, perdent la tête et la vue. Et cela à l’infini.

Comment ne pas relier la cruauté de ces trente « incidents » avec le destin tragique de leur auteur frappé par la censure intraitable. Faire entendre aujourd’hui la voix de Daniil Harms, celle qui ne l’a pas été de son vivant, celle qui lui a été rendue par les passeurs de ses textes, a pour nous la valeur d’une réponse à son appel. A NOTER : Ne manquez pas le 1er spectacle « Propaganda, fantaisie soviétique » proposé par le Théâtre de l’Or Bleu, autour des thèmes Propagande & Résistance : Mardi 15 novembre à 15h et mercredi 16 novembre à 19h30 au Théâtre Les Nouveautés. +33 6 95 52 10 61 https://www.theatre.orbleu@free.fr/ TARBES 21 rue Georges Clémenceau Tarbes

