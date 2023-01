Spectacle Chroma, l’Expérience Monumentale à la Cathédrale d’Amiens Amiens, 7 juillet 2023, Amiens .

Spectacle Chroma, l’Expérience Monumentale à la Cathédrale d’Amiens

Place Notre-Dame Amiens Somme

2023-07-07 – 2023-07-31

Amiens

Somme

Du 7 juillet au 17 septembre prochains, le spectacle Chroma revient avec expérience mystérieuse et intimiste au cœur d’une forêt de lumière : le nouveau parcours multimédia dans le site classé du Parc de l’Evêché. A l’ombre de la cathédrale d’Amiens, reconnue pour ses deux inscriptions au Patrimoine mondial, cette flânerie dédiée à la faune et à la flore médiévales viendra prolonger la magie du spectacle Chroma, inauguré en 2017, et déjà admiré par plus d’1 218 000 spectateurs.

Ce nouveau parcours, dont le scénario et la réalisation des 5 stations ont été confiés à Spectre Lab, proposera un voyage enchanteur de l’autre côté du miroir…Là où le mapping monumental laisse la place à des dispositifs participatifs et à échelle humaine, là où la Grande Histoire de la cathédrale cède le pas à celle plus inattendue du petit peuple chimérique qui l’habite, là où le réel s’estompe à la faveur du rêve.

Durée du spectacle : 50 min

