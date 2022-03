Spectacle – Christine la reine garçon Obernai, 28 mai 2022, Obernai.

Spectacle – Christine la reine garçon Obernai

2022-05-28 – 2022-05-28

Obernai Bas-Rhin

EUR Représentation de la troupe Liberi Este pour sa 5ème saison.

La troupe interprètera une pièce contemporaine écrite par Michel Marc Bouchard, sur la reine Christine de Suède.

Sacrée reine à l’âge de six ans, elle a régné comme un prince, souvent habillée en homme et affichant une liberté d’esprit par trop masculine. Tourmentée par ses pulsions, cette reine hors-norme invite en 1649, le philosophe René Descartes dans son château d’Uppsala, pour que le grand philosophe l’instruise sur les passions qui transportent son âme et son corps.

Dans le corps et le cœur de la reine-garçon se mêlent profondément et inextricablement plusieurs destins, que le dramaturge se permet d’explorer avec une proximité et une pertinence inédites.

