Die Die Die, Drôme Spectacle – Choses et Autres Die Die Catégories d’évènement: Die

Drôme

Spectacle – Choses et Autres Die, 4 décembre 2021, Die. Spectacle – Choses et Autres 2021-12-04 15:00:00 15:00:00 – 2021-12-04 Médiathèque Départementale Diois-Vercors 2, avenue de la Division du Texas

Die Drôme Die Par la Cie Haut les Mains

Une mise en marionnette de poèmes de Jacques Prévert, accompagné d’une contrebasse et ponctuée de textes de Pierre Dodet, auteur contemporain. mddv-die@ladrome.fr +33 4 75 22 22 32 https://mediatheque.ladrome.fr/die/ dernière mise à jour : 2021-10-15 par Office de Tourisme du Pays Diois

Détails Catégories d’évènement: Die, Drôme Autres Lieu Die Adresse Médiathèque Départementale Diois-Vercors 2, avenue de la Division du Texas Ville Die lieuville 44.75163#5.37504