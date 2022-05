Spectacle chorégraphique Saint-Renan, 3 juin 2022, Saint-Renan.

Spectacle chorégraphique Saint-Renan

2022-06-03 – 2022-06-03

Saint-Renan Finistère

Quatre Éléments pour Faire un Monde

L’Eau nous dessine ses ruisseaux, de la Terre germe nos denrées, l’Air nous oxygène et le Feu nous réchauffe

jusque dans les cœurs mais un jour cette harmonie vacille… Une légende créée et dansée par les jeunes danseuses

de la Cie d’Ici et d’Ailleurs avec la collaboration de leur chorégraphe.

Durée : 30 min. A partir de 7 ans. Entrée gratuite.

A l’Espace Culturel de Saint Renan.

ciedicidailleurs@gmail.com +33 6 05 68 05 39

Quatre Éléments pour Faire un Monde

L’Eau nous dessine ses ruisseaux, de la Terre germe nos denrées, l’Air nous oxygène et le Feu nous réchauffe

jusque dans les cœurs mais un jour cette harmonie vacille… Une légende créée et dansée par les jeunes danseuses

de la Cie d’Ici et d’Ailleurs avec la collaboration de leur chorégraphe.

Durée : 30 min. A partir de 7 ans. Entrée gratuite.

A l’Espace Culturel de Saint Renan.

Saint-Renan

dernière mise à jour : 2022-05-18 par