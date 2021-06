Spectacle Chorégraphique Musée de la Photographie Charles Nègre, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Nice.

Spectacle Chorégraphique

le samedi 3 juillet à Musée de la Photographie Charles Nègre

Depuis 2018, Éric Oberdorff crée et propose des déambulations poétiques, parcours artistiques construits sur mesure à la découverte d‘espaces alternatifs, qu’ils soient urbains ou ruraux, jardins, musées, friches, parcs, forêts, monuments ou autres lieux de patrimoine. S’emparant de la déclaration du poète islandais Sjón, “J’ai vu l’univers ! Il est fait de poèmes !”, le chorégraphe et les artistes de la Compagnie Humaine suspendent le temps et composent un poème chorégraphique et musical au Musée de la photographie Charles Nègre en résonance avec les œuvres vibrantes d’humanité de Sebastião Salgado. Dans une ode à la lumière, à la nature et à la vie, chaque mouvement, chaque regard, chaque note, chaque respiration tissent avec intensité et tendresse un dialogue avec les “Déclarations” du photographe.

Spectacle Chorégraphique / Déclarations Bal(l)ade poétique Distribution / danse : Cécile Robin Prévallée/ musique : Delphine Barbut /concept & chorégraphie : Éric Oberdorff

Musée de la Photographie Charles Nègre 1 Place Pierre Gautier 06300 Nice Nice Alpes-Maritimes



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T20:30:00 2021-07-03T21:00:00;2021-07-03T21:30:00 2021-07-03T22:00:00